João Vitor reforça luta pela inclusão em ação contra o capacitismo durante jogo entre Goianésia e Goiás

Influenciador atuará como auxiliar de preparador físico em iniciativa que acontece neste domingo (16/2), no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia

Neste domingo (16/2), o futebol goiano dará um passo importante na luta pela inclusão e contra o capacitismo. Em uma iniciativa pioneira, o Goianésia Esporte Clube e o Goiás Esporte Clube vão promover uma ação especial durante a partida no Estádio Valdeir José de Oliveira, às 16h.

A ação contará com a participação de João Vitor de Paiva, acadêmico de Educação Física e referência nacional na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Torcedor do Goiás Esporte Clube, ele atuará como auxiliar de preparador físico durante a partida, demonstrando na prática como o futebol pode ser um ambiente verdadeiramente inclusivo e acessível a todos.

A iniciativa reforça o compromisso dos clubes com a inclusão e a igualdade de oportunidades, utilizando o esporte como ferramenta de transformação social. “Acreditamos que juntos podemos dar um passo significativo para um futebol mais inclusivo e acessível a todos”, afirma o presidente do Conselho Deliberativo do Goianésia Esporte Clube, Marco Antônio Maia.

João Vitor

Com uma trajetória marcada pelo ativismo em prol da inclusão, João Vitor de Paiva, de 23 anos, tem sido uma voz ativa na luta pela acessibilidade e igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência. Através de suas redes sociais, onde compartilha sua rotina e desafios, o jovem tem ampliado o debate sobre a Síndrome de Down e conquistado reconhecimento nacional por seu engajamento na causa.

Estudante de Educação Física na PUC Goiás, João Vitor é um influenciador digital comprometido em desconstruir estigmas e promover a inclusão. Seu trabalho já lhe rendeu homenagens importantes, como o reconhecimento na Câmara dos Deputados e a Comenda da Ordem do Anhanguera, a mais alta condecoração concedida pelo governo de Goiás a um cidadão. Além disso, ele está entre os cinco influenciadores com deficiência mais relevantes do Brasil, reforçando sua relevância no cenário digital e social.

Na última sexta-feira (15), João Vitor alcançou mais um marco em sua trajetória ao conquistar o primeiro lugar na categoria de diversidade e inclusão do Prêmio iBest 2024, a maior premiação da internet no país. O iBest reconhece anualmente os melhores influenciadores, profissionais e empresas do mercado digital, destacando aqueles que mais se sobressaíram ao longo do ano.