Exposição no IHGG resgata legado do ex-governador Otávio Lage de Siqueira.

Evento também será marcado por lançamento de documentário sobre a vida do político e empresário

O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), localizado no Centro de Goiânia, será palco, no próximo dia 12 de dezembro, de dois importantes eventos em homenagem a Otávio Lage de Siqueira, um dos nomes mais emblemáticos da política goiana. Na data, será inaugurada uma exposição sobre a trajetória do ex-governador, empresário e político, e, simultaneamente, será lançado um documentário sobre sua vida.

Com entrada gratuita, a exposição ficará aberta ao público até 31 de outubro de 2025, proporcionando uma imersão na história de um líder que desempenhou papel fundamental na construção dos rumos do Estado. Ao longo da mostra, os visitantes poderão conhecer, por meio de imagens e relatos, a contribuição de Otávio Lage para o desenvolvimento político, social e econômico de Goiás.

A exposição será estruturada em dois eixos centrais — política e empreendedorismo —, e abordará também o lado humano de Otávio Lage, destacando sua personalidade, relações familiares e amizades. “Buscamos não apenas apresentar o político e o empresário, mas também o homem, o amigo, o pai, que teve um grande impacto nas pessoas ao seu redor”, ressalta o empresário e filho, Otávio Lage de Siqueira Filho.

A exposição é a continuidade de um projeto iniciado meses atrás, quando o IHGG promoveu uma mostra sobre Jalles Machado, pai de Otávio, aprofundando as raízes da família que desempenhou um papel fundamental na construção política e econômica de Goiás.

A curadoria da exposição foi conduzida por uma equipe liderada pela museóloga Vanessa Resende, mas o processo de criação contou com a contribuição de Silvia Regina de Siqueira, filha de Otávio Lage, carinhosamente conhecida como Silvinha. Ela também é vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Otávio Lage e desempenhou um papel essencial no resgate e organização do acervo que compõe a mostra. “Vimos que o acervo do papai tinha que se tornar público para pesquisa, para conhecimento, para manter o legado dele. E aí surgiu o convite do Jales Mendonça, que é o presidente do IHGG. Ele convidou primeiro para fazer a exposição do vovô [Jalles Machado] e, em seguida, a exposição do papai [Otávio Lage]”, conta Silvinha.

Ela explica que, após o falecimento de Otávio Lage, dedicou-se a organizar o material que pertencia ao pai. “Eu já tinha organizado, logo após a morte do papai, todos os documentos dele de uma forma mais amadora. Fomos catalogando em ordem cronológica, da forma que conseguimos, todo o acervo fotográfico e documental da vida do papai.” Esse acervo inicial foi a base para a exposição, que buscou preservar e divulgar a memória de Otávio Lage, um dos maiores nomes da política e do empreendedorismo de Goiás.

Além dos documentos pessoais da família, a equipe do IHGG também realizou uma pesquisa detalhada em fontes externas para complementar a curadoria. “A equipe do IHGG, que esteve em Goianésia, fez pesquisas nos jornais antigos, nos jornais da Assembleia Legislativa, nos arquivos do governo”, destaca Silvinha. Essa busca permitiu enriquecer ainda mais o conteúdo da exposição, oferecendo ao público uma visão abrangente sobre a trajetória do ex-governador.

Como em qualquer projeto de curadoria, a seleção do material foi um desafio. “A nossa dificuldade foi selecionar o que era importante, mas nós, junto com a Vanessa, traçamos uma linha do que era mais relevante”, relata Silvinha. Essa curadoria cuidadosa e colaborativa garantiu que os documentos e objetos escolhidos representassem de forma fiel as principais facetas da vida e do legado de Otávio Lage.

Com recursos interativos e audiovisuais, a mostra promete ser uma experiência completa, proporcionando ao público uma forma acessível e imersiva de conhecer o legado de Otávio Lage. “Será uma exposição acessível, com legendas e QR Codes que permitirão aos visitantes explorar mais detalhes sobre os temas e documentos expostos”, conclui Vanessa Resende ao destacar que trata-se de uma oportunidade única de revisitar a história de Goiás e compreender o impacto duradouro de uma das figuras mais influentes do Estado.

Documentário

Produzido pelo cinegrafista e diretor de cinema Antônio Eustáquio Alves da Silva, conhecido como Taquinho, o documentário que será lançado no IHGG será uma imersão na vida de Otávio Lage. Com mais de 60 anos de carreira e responsável por mais de 200 documentários e 50 curtas-metragens, Taquinho vai levar para as telas também um pouco de sua admiração pelo político. “Eu tive a honra de conhecer Otávio Lage ainda no início da minha carreira, quando eu trabalhava na TV. Ele sempre muito positivo, muito educado, cordial com todo mundo, muito educado, muito correto”, recorda o cineasta, que com um olhar atento às histórias de Goiás, agora traz à tona a memória de um dos personagens mais emblemáticos da política goiana.

A produção do documentário sobre Otávio Lage é uma verdadeira homenagem à sua trajetória política e empresarial, que deixou um legado significativo para o estado. De acordo com Taquinho, a figura de Otávio Lage merece um reconhecimento ainda maior. “Otávio Lage merece um longa-metragem. São muitas histórias, muitas obras”, afirma. O documentário, com a sensibilidade e a experiência acumulada ao longo de sua carreira , traz não apenas a política de Otávio Lage, mas também a sua vida pessoal e sua relação com Goiás, deixando um testemunho de sua contribuição ao estado. Para Taquinho, o lançamento do documentário, juntamente com a exposição, será uma oportunidade para revisitar a história de um dos maiores nomes de Goiás.

Otávio Lage de Siqueira

Nascido em Buriti Alegre (GO), em 1924, Otávio Lage de Siqueira formou-se em Engenharia Civil pela USP em 1948 e, em 1949, iniciou suas atividades econômicas na Fazenda Itajá, em Goianésia, junto com seu pai. Em 1956, estabeleceu a Fazenda Vera Cruz, onde introduziu técnicas modernas de pecuária e cultivo de café. Em 1980, liderou a criação da Destilaria Goianésia Álcool e da Cooperálcool, que se fundiram para formar a Jalles, uma referência nacional no setor sucroenergético. Otávio foi prefeito de Goianésia e governador de Goiás, destacando-se por suas obras de infraestrutura e investimentos em educação, como a construção de escolas e do Hospital Materno-Infantil, em Goiânia. Ele faleceu em julho de 2006.