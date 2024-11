Corpo é encontrado dentro de cisterna no Centro da cidade

Na manhã do último sábado (23), um corpo foi encontrado dentro de uma cisterna localizada na Rua 31 entre as ruas 26 e José Carrilho, no centro de Goianésia. A pessoa foi identificada como Antônio da Costa e Silva, de 74 anos.

Após a retirada da cisterna, o corpo passou por perícia inicial, ainda no local, pelos peritos da Polícia Científica, e foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames para saber a causa da morte.

De acordo com informações preliminares, não havia sinais visíveis de violência, o que sugere que Antônio pode ter falecido de causas naturais ou afogamento após cair na cisterna.

Informações Meganésia