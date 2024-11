GEPATRI Goianésia cumpre 13 ordens judiciais em operação em Mato Grosso e desmantela três grupos de estelionatários

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (GEPATRI) de Goianésia, em parceria com a Polícia Civil do Mato Grosso, desarticulou três grupos criminosos especializados em estelionato, durante a Operação Ingannare, realizada em Mato Grosso nos dias 13 e 14 de novembro.

A ação cumpriu 13 ordens judiciais, incluindo mandados de prisão e buscas, e resultou na apreensão de bens de luxo como veículos, joias e eletrônicos. Entre os itens apreendidos, destaca-se um Corolla Cross avaliado em R$ 200 mil, comprado poucas horas após os criminosos aplicarem um golpe de R$ 448 mil.

Os prejuízos causados pelos esquemas ultrapassam meio milhão de reais. Os bens apreendidos poderão ser utilizados para o ressarcimento das vítimas.

Resultados da operação

Entre os bens apreendidos estão:

•Um Corolla Cross XRX Hybrid (R$ 200 mil), comprado com recursos de um golpe de R$ 448 mil;

•Outro Corolla (R$ 60 mil);

•Duas televisões (55” e 75”);

•Cinco relógios de luxo;

•Sete celulares de última geração;

•Um PlayStation 5 (R$ 5 mil);

•Joias, incluindo correntes e pulseiras de ouro.

Além disso, 13 ordens judiciais foram cumpridas, incluindo quatro mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão.

Combate aos “laranjas”

Os chamados “laranjas” — pessoas que emprestam ou vendem contas bancárias para transações ilícitas — foram identificados como coautores dos crimes. Todos tiveram bens bloqueados e responderão judicialmente. A delegada Alana Eliene Delfino Duarte afirmou que “Essas pessoas são coautoras dos crimes. Prisões e bloqueios são medidas essenciais para evitar novos delitos e garantir justiça.”

Esquemas desmantelados

1. Venda Fraudulenta de Motocicletas (Cuiabá-MT)

•Vítimas foram enganadas por anúncios falsos e transferiram R$ 16.500 e R$ 15.000.

•O investigado, já conhecido por estelionato, continuava a aplicar golpes.

2. Golpe na Compra de Automóveis (Várzea Grande-MT)

•Uma vítima perdeu R$ 17.000 em uma negociação falsa no Facebook.

•Três envolvidos foram identificados, incluindo o autor intelectual, a intermediária e uma responsável por atrair vítimas online.

3. Golpe de Alto Valor – Venda Fictícia de Gado (Várzea Grande-MT)

•Um golpe envolvendo 230 cabeças de gado resultou em um prejuízo de R$ 448.000.

•Mesmo monitorado eletronicamente, o autor continuava a atuar e teve a prisão preventiva decretada.

Sobre a operação a delegada enfatizou que “Além das prisões preventivas, a recuperação de bens foi essencial para assegurar que os responsáveis não se beneficiem dos frutos do crime. Nossa prioridade é oferecer justiça às vítimas, recuperando o máximo possível dos valores subtraídos.”

Alerta à população

A Polícia Civil orienta a população sobre os riscos de negociações virtuais e reforça que emprestar ou vender contas bancárias é crime com graves consequências legais. Segundo o GEPATRI, a operação mostrou a integração policial. “Esta operação evidencia a força da integração policial e reafirma nosso compromisso de proteger a sociedade contra fraudes e golpes.”