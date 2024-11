Goiana presa na Europa estava com R$ 802 mil em cocaína no estômago

Presa no dia 3 de novembro no aeroporto de Malta, no Sul da Europa, a goiana Tainara Fernandes, 22 anos, estava com 130 mil euros em cocaína no estômago, ou seja, cerca de R$ 802 mil. De acordo com a polícia, a droga estava divida em66 cápsulas. Ela foi detida ao chegar em um voo de Barcelona, ​​na Espanha.

No momento da prisão, os policiais notaram que Tainara estava se comportando de forma suspeita. Ao vê-los se aproximando, ela tentou fugir. A brasileira foi pega e um raio-X revelou que ela estava carregando drogas.

A jovem se declarou inocente das acusações feitas contra ela, e seu advogado não pediu fiança. Tainara Fernandes foi mantida sob custódia.

A goiana presa com cocaína no estômago já atuou como assessora na Secretaria de Assistência Social da prefeitura de Abadiânia.

Em nota, a gestão da cidade informou que a suspeita não faz mais parte do quadro de funcionários desde o dia 1° de novembro de 2024. “Esclarecemos ainda que a referida profissional prestou serviços na prefeitura entre janeiro e outubro de 2024, não mantendo nenhum vínculo com o município desde a data de sua exoneração“, concluiu o comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores também se colocou à disposição para prestar a assistência consular necessária. No entanto, o órgão afirmou que não divulga informações sobre casos específicos de assistência a cidadãos brasileiros.

