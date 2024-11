Operação desfaz grupo especializado no roubo de agrotóxicos em Goiás

Uma operação da Polícia Civil (PC) desarticulou uma quadrilha especializada no roubo de agrotóxicos em Goiás na quarta-feira (6). Suspeitos de integrar o grupo criminoso foram alvos de cinco mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas em São Paulo (SP) e Minas Gerais (MG) com apoio das polícias civis desses estados.

De acordo com a corporação, a investigação teve início após assalto a empresa de Jataí, ocorrido em 31 de janeiro de 2023. Na ocasião, um grupo armado manteve funcionários em cárcere privado e roubou agrotóxicos avaliados em mais de R$ 1,5 milhão.

Investigados por roubo de agrotóxicos em Goiás foram detectados em SP e MG

Após meses de apuração, a DERCR identificou sete suspeitos residentes em São Paulo e Minas Gerais. Na quarta-feira (6/11), com ordens judiciais emitidas, a Polícia Civil de Goiás, em cooperação com as Polícias Civis de São Paulo e Minas Gerais, cumpriu cinco mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Mogi Guaçu-SP, Orlândia-SP, Andradas-MG e Jacutinga-MG.

Em Mogi Guaçu-SP, uma pistola calibre .380, com 100 munições, um colete balístico, placas e rastreador veicular, dois notebooks, dois celulares e outros itens relevantes foram apreendidos. Um dos investigados foi detido em flagrante e recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes da associação criminosa e apurar o envolvimento em outros roubos de defensivos agrícolas.

Mais Goiás