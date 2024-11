Homem é preso com drogas avaliadas em R$ 50 mil no Setor São José, em Goiânia

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (4/11), no Setor São José, em Goiânia, suspeito de tráfico de drogas. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes chegaram ao criminoso por meio de compartilhamento de informações com agência de Inteligência do 42° Batalhão. Com ele, foram encontrados cerca de R$ 50 mil em entorpecentes.

O suspeito estava em um carro de aplicativo e, ao descer o veículo e ver os policiais, tentou fugir. Ele foi alcançado e teve quatro peças de maconha e uma porção de cocaína, além de uma balança de precisão apreendidos.

Durante depoimento inicial, o suspeito informou aos policiais que possuía mais drogas em sua casa. Os militares foram até o local indicado e encontraram 21 peças de maconha. O suspeito informou que a droga estaria no local para ser comercializada.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 17kg de drogas. Elas estão avaliadas em cerca de R$ 50 mil. O homem, que já possui passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.

