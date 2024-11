Agnaldo Rayol chegou consciente ao hospital pouco antes de morrer, diz assessoria

O cantor Agnaldo Rayol morreu na madrugada desta segunda-feira (4), aos 86 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista. Agnaldo sofreu uma queda em casa, no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista, e estava acompanhado de um cuidador da família no momento do acidente. Rayol estava consciente quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas, de acordo com a assessoria, a ambulância teria demorado a chegar.

Após a queda, o cantor foi levado ao Hospital HSanp, também em Santana, apresentando um corte na cabeça. Mesmo com o atendimento médico, ele não resistiu.

Agnaldo Rayol iniciou sua carreira aos cinco anos, com uma participação no programa de Renato Murce na Rádio Nacional, e construiu uma trajetória de sucesso. Conhecido por sua voz potente de barítono, ele cativou o público com interpretações de canções italianas como “Tormento D’Amore”, que marcou a trilha sonora da novela Terra Nostra, da TV Globo.

Além de cantor, Agnaldo também atuou como apresentador e ator. Estreou no cinema aos 12 anos com o filme Também Somos Irmãos, e ao longo de sua vida participou de 14 filmes e lançou 56 discos, sendo o último O Amor É Tudo, em 2011.

A assessoria de Rayol lamentou sua partida e exaltou seu legado: “Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio.”

