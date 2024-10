Mulher morre após ser arremessada para fora de carro durante capotamento em Goiânia

Uma mulher, identificada como Patrícia Pinheiro Martins, morreu após ser arremessada para fora de um carro durante um capotamento, em Goiânia. O acidente aconteceu no final da tarde de domingo (27), no Setor São Carlos, na região Noroeste da capital. As causas serão investigadas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava como passageira em um veículo Chevrolet de cor branca. O carro trafegava pelo bairro São Carlos, nas proximidades de um parque aquático, quando bateu contra um segundo veículo e capotou.

Com o capotamento, a mulher de 43 anos, que estava no banco do passageiro na parte da frente, foi arremessada para fora do automóvel. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As polícias Militar e Técnico-Científica foram acionadas e estiveram na região para isolar e periciar a área.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a retirada do corpo da vítima. As causas do acidente ainda são desconhecidas e devem ser investigadas.

