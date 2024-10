Gustavo Gayer mantinha escola de inglês e loja de roupa com recursos da Câmara dos Deputados, diz PF

“(A operação da PF) Numa sexta-feira, a dois dias das eleições, claramente tentando prejudicar meu candidato aqui em Goiânia”, disse.

O parlamentar é alvo de uma operação daPF por liderar um grupo suspeito grupo suspeito de desviar recursos públicos oriundos de cota parlamentar e de falsificar documentos para criação de Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes,do Supremo Tribunal Federal (STF).

O dinheiro, de acordo com as investigações, saiu da cota parlamentar, verba pública da Câmara que cada deputado tem direito para gastos com o exercício do mandato, o que inclui transporte, alimentação, aluguel de escritório político, entre outros. Segundo dados da Câmara, Gustavo Gayer declarou despesas de R$ 326,4 mil desses recursos neste ano.

O relatório da PF aponta que as atividades privadas eram mantidas com R$ 6 mil mensais desde fevereiro de 2023 oriundos cota parlamentar.

“Dessa forma, funcionaria no ambiente a escola de inglês, o gabinete político do deputado e as atividades presenciais da empresa – sendo os dois últimos realizados pela equipe de secretários parlamentares. Os valores mensalmente pagos através de cota parlamentar variam, desde fevereiro de 2023, de R$ 6.000 a R$ 6.500”, diz a PF.

