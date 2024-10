Adolescente morre após se engasgar com pedaço de carne, dizem bombeiros

Um adolescente de 13 anos morreu após se engasgar com um pedaço de carne, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, na quinta-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), a família levou o garoto de carro ao quartel da corporação na cidade em busca de socorro.

“Informações iniciais indicavam que o jovem estava convulsionado, mas foi constatado posteriormente que ele havia ingerido um pedaço de carne de frango crua e, em seguida, parou de respirar”, relatou o cabo dos bombeiros Pethrus Naves.

Pethrus contou que estava no 15º Batalhão de Bombeiros quando uma família chegou com o adolescente no banco traseiro de um veículo. De acordo com ele, a vítima chegou sem respiração, inconsciente e apresentava palidez.

O bombeiro lembra que a equipe do batalhão fez o primeiro atendimento do adolescente, utilizando a manobra de Heimlich, “por três vezes sem sucesso”. Essa técnica envolve compressões rápidas, que consistem em abraçar a pessoa por trás e pressionar a região acima do estômago, para que o objeto preso na garganta seja expelido.

“Como a técnica não resolveu, foi iniciado imediatamente os procedimentos de reanimação cardiorrespiratório, com o uso de oxigênio suplementar, ambú e desfibrilador autônomo (DEA)”, ressalta Pethrus.

Na sequência, o cabo cita que foi acionada a unidade de suporte avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mas, após 45 minutos de tentativas de reanimações, o médico do Samu confirmou a morte do adolescente.