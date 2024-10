Ex-lutador Maguila morre aos 66 anos

O ex-lutador José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos. Ele estava internado desde 2017 em uma clínica em Itu, no interior de São Paulo, onde enfrentou uma longa batalha contra a encefalopatia traumática crônica (ETC).

Maguila foi diagnosticado com a doença em 2013. A ETC é uma doença incurável, que foi causada por repetidos golpes na cabeça durante a carreira dele no boxe.

O ex-lutador, que foi campeão mundial, teve uma carreira de destaque como pugilista entre 1983 e 2000. Após deixar os ringues, tentou outros caminhos, como o de apresentador, trabalhando em 2004 no programa “Show do Tom”, na Record. Também buscou uma carreira como cantor e chegou a gravar um disco de samba.

Mais Goiás