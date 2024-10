A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, cumpriu, no dias 16 e 17 de outubro, seis mandados de busca e apreensão domiciliar em desfavor de seis pessoas pelos crimes de armazenamento e produção de conteúdo de abuso sexual infantil em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Itapuranga.

Durante as buscas, um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante pelo crime do art. 241-b do Estatuto da Criança e adolescente, crime hediondo, o qual não cabe fiança.