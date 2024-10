Agrocolégio recebe inscrições até esta quinta-feira

O período de inscrições para as primeiras turmas do Agrocolégio Estadual Maguito Vilela termina nesta quinta-feira (17/10). Estudantes do meio rural que tenham concluído o 9º ano do ensino fundamental podem se cadastrar na seleção para o ensino médio integrado à educação profissional, com formação técnica em Agropecuária.

Estão previstas 60 vagas, para duas turmas de 1ª série. O processo seletivo será realizado em três etapas:

análise dos documentos pessoais e do histórico escolar do ensino fundamental;

análise da carta de intenção;

entrevista.

Para acessar o edital completo, clique aqui. Para acessar o formulário de inscrição, clique aqui.

Agrocolégio

O projeto é inédito e tem como objetivo formar técnicos aptos a trabalhar na extensão rural ou dando sequência à sucessão familiar. A metodologia empregada alterna sala de aula com campo, incentivando os alunos a darem continuidade ao trabalho já realizado, por exemplo, pelos pais.

Com o novo modelo de aprendizagem, os estudantes passarão um mês no Agrocolégio em tempo integral e, ao retornarem para casa, poderão aplicar no campo o que aprenderam com os técnicos agropecuários e especialistas da Emater Goiás.

“Não temos dúvida de que será uma referência para o Brasil inteiro esse trabalho conjunto. Por meio dos alunos, mostraremos aos produtores rurais que é possível trabalhar com novas tecnologias, produzir mais e ter uma qualidade de vida melhor“, enfatizou o presidente da Emater, Rafael Gouveia.

A unidade funcionará no Centro de Treinamento da Emater Goiás. As aulas das primeiras turmas terão início em 2025 e contarão com auxílio de profissionais especialistas de diversas áreas que atuam na Emater durante as práticas educativas.

Já em 2026, a previsão é que a quantidade de alunos duplique, com 120 estudantes, sendo duas turmas de 2ª série com 30 jovens cada, e outras duas turmas de 1ª série, com a mesma quantidade. Em 2027, a previsão é que sejam 180 estudantes, contando com duas turmas de cada série, com 30 estudantes em cada.