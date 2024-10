PC desarticula associação criminosa destinada ao comércio ilegal de arma de fogo pela web

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, deflagrou, nesta quinta-feira (10), em Goiânia, a Operação Scutum e cumpriu três mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e efetuou uma prisão em flagrante pelo delito de um investigado por posse ilegal de arma de fogo.

Foi identificado pela PCGO uma associação criminosa, formada por três indivíduos, que realizou, entre agosto de 2022 a abril de 2024, comércio ilegal de arma de fogo através da rede mundial de computadores. Dois eles eram responsáveis por adquirir as armas do Paraguai e mantê-las em depósito, enquanto o terceiro facilitava as vendas e fazia “pontes” com os compradores com o objetivo de obter uma comissão. Os pedidos, em sua totalidade, eram feitos de arma sem registro/documentação e com numeração raspada.

Diante dos fatos, na referida data, a equipe da PCGO/DERCC cumpriu as medidas judiciais e, durante as diligências, foi apreendido uma arma de fogo, 26 munições intactas, 71 munições deflagradas, máquina de cartão de crédito e aparelhos celulares.

Um dos indivíduos, atualmente, responde processo por organização criminosa e lavagem de dinheiro.