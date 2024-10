Notebook levado para conserto tinha pornografia infantil e dono é preso

Um homem de 41 anos foi preso em Aparecida de Goiânia, após levar um notebook para consertar e técnicos descobrirem que ele armazenava pornografia infantil. A Polícia Civil de Goiás foi acionada e, após investigações, cumpriu mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) prendeu o homem por meio da Operação Downfall. Segundo a corporação, ele responderá pelos crimes de armazenamento e produção de conteúdo de abuso sexual infantil.

Quando o suspeito levou o notebook para conserto, ele disse que a máquina não ligava e nem dava imagem. Os técnicos que realizaram a manutenção, contudo, perceberam que existia vasto conteúdo de abuso sexual infantil e informaram as autoridades policiais.

Desta forma, a investigação teve início e a Polícia Civil conseguiu autorização para o cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão junto à Justiça. O notebook foi apreendido e o acesso aos dados também foi autorizado judicialmente.

Na análise, os policiais encontraram mais de 200 arquivos com abuso sexual infantil, além de registros caseiros de conteúdo com partes íntimas de crianças no cotidiano. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, já possui procedimento investigatório por estupro de vulnerável.