Suspeito de matar Presidente da Força Jovem do Goiás estava escondido em Jaraguá

O suspeito de matar o presidente interino da Força Jovem Goiás, Reginaldo Ferreira de Sousa, de 38 anos, no dia 29 de setembro, em Senador Canedo, estava escondido em Jaraguá. Ele foi preso por agentes de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) na noite do dia 30. A procura agora é por um segundo participante no homicídio, que pilotava a moto ocupada pelo atirador.