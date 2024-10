Segurança de Goiás desenvolve Operação Eleições 2024

Com o objetivo de garantir a segurança e a tranquilidade durante o processo eleitoral das eleições municipais de 2024, as Forças de Segurança do Estado de Goiás, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSPGO), estão em mobilização intensa para a Operação Eleições 2024. A iniciativa para assegurar o cumprimento da lei e a paz durante a votação conta com a participação de diferentes órgãos estaduais e federais, incluindo:

Polícia Militar,

Polícia Civil,

Corpo de Bombeiros,

Polícia Penal,

Polícia Federal

e Polícia Rodoviária Federal.

A Operação Eleições 2024 é articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e em Goiás será monitorada pelo Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle (Ciicc), que atua como central de supervisão das atividades de todas as forças envolvidas. As missões incluem:

policiamento ostensivo nas zonas eleitorais;

escolta das urnas eletrônicas;

prevenção e repressão de crimes eleitorais;

além de garantia da segurança de eleitores, candidatos e servidores da Justiça Eleitoral.

A iniciativa terá sequência no segundo turno, caso ocorra.

Em Goiânia, que possui o maior número de eleitores do estado, cerca de 1.030.274 pessoas aptas a votar, o esquema de segurança será intensificado com a presença constante de viaturas da Polícia Militar nos principais pontos de votação. A Polícia Civil também está em alerta para atuar em eventuais incidentes, especialmente no combate à prática de crimes como boca de urna e transporte irregular de eleitores.

Integração entre forças de segurança

Secretário de Segurança Pública de Goiás, Renato Brum dos Santos destaca a importância da operação e da integração entre as forças de segurança.

“Estamos preparados para garantir que o processo eleitoral ocorra de forma pacífica e segura em todo o estado. Nossa missão é assegurar que cada cidadão exerça seu direito ao voto com tranquilidade. Para isso, estamos unindo esforços e utilizando toda a nossa estrutura de segurança pública em Goiás, com foco na prevenção e rápida resposta a qualquer situação que venha a surgir”, afirma.

Neste ano haverá a instalação de urnas em unidades prisionais para garantir o direito ao voto aos presos provisórios, uma ação coordenada pela Polícia Penal em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Isso reforça o compromisso do estado com a inclusão e a valorização da cidadania da população carcerária.

O Corpo de Bombeiros também estará de prontidão para atender ocorrências como emergências médicas, acidentes, buscas e salvamentos. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuará nas rodovias estaduais, intensificando a fiscalização para coibir crimes eleitorais e garantir a segurança nas vias de acesso aos municípios.