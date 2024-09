Jovem é morto a tiros em bar em Goianésia e cidade registra o 8º homicídio do ano na cidade

Na noite de domingo, 22, por volta das 22h45, as forças de segurança de Goianésia registraram mais um homicídio, o 8º do ano. Desta vez, um jovem de 20 anos, identificado como Felipe Vieira Alves, foi morto a tiros no Bairro Vera Cruz, região leste da cidade, Informações dão conta que o rapaz se encontrava na praça da Vila Vera Cruz, paralela a uma viela, em frente a um bar, na companhia de alguns amigos, quando duas pessoas em uma motocicleta se aproximaram, o garupa desceu e com uma arma de fogo em punho desferiu vários disparos em sua cabeça, principalmente na região da nuca.