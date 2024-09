Polícia Civil cumpre de mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável de candidato a vice-prefeito

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Barro Alto em conjunto com a DEAM de Caldas Novas cumpriu mandado de prisão definitivo pelo crime de estupro de vulnerável.

O réu foi condenado a mais de 24 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, sendo que esta decisão transitou em julgado.

O condenado é candidato a vice-prefeito no Município de Santa Rita do Novo Destino e após o cumprimento do mandado, ele foi recolhido ao Presídio de Goianésia onde encontra-se a disposição da justiça.

A rápida resposta da Polícia Civil reforça o compromisso com a justiça e a segurança pública, garantindo que os responsáveis por crimes graves sejam responsabilizados de forma eficiente e justa.

Esclarece que a Delegacia de Barro Alto mantém a marca de 100% de elucidação dos crimes graves e violentos ocorridos no Município nos 33 meses consecutivos.