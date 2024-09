Operação 242 prende golpista que usou mais de 200 chips de celular para consumar golpe do “novo número”

Na manhã desta sexta-feira (30), o Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Águas Lindas, com apoio operacional da 1ª DDP, 2ª DDP da cidade e da 17ª delegacia regional, deu cumprimento, em Anápolis, a um mandado de prisão preventiva, três mandados de buscas domiciliares e ao sequestro de contas bancárias de grupo criminoso suspeito da prática de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, na modalidade “golpe do novo número”, contra vítima residente em Águas Lindas de Goiás. O golpe ocorreu no dia 4 de julho de 2022.

Com o avançar das investigações, verificou-se que o grupo inseriu, no mesmo aparelho celular utilizado para a prática criminosa contra a vítima residente em Águas Lindas, 242 “chips” distintos, de 42 “DDD” diferentes, o que possibilita a aplicação de golpes semelhantes contra vítimas residentes em todo o País. Além do mais, verificou-se que, somente nas contas bancárias em que o dinheiro da vítima residente em Águas Lindas transitou, o grupo movimentou, entre 04/07/2022 e 01/12/2023, cerca de R$ 500 mil, evidenciando-se o vínculo estável e permanente com atividades ilícitas patrimoniais bastante rentáveis.

Durante as buscas, na residência de um dos investigados, foi encontrado o celular utilizado no golpe praticado contra a vítima residente em Águas Lindas. Com a remessa do inquérito policial ao Poder Judiciário, os integrantes do grupo devem responder por estelionato qualificado e associação criminosa, podendo a pena chegar a 11 anos de prisão.