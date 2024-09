Homem que matou 4 crianças em creche de SC é condenado a 220 de prisão

Um ano e quatro meses após o trágico ataque a uma creche no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que matou quatro crianças, o homem identificado como autor dos crimes foi condenado a 220 anos de reclusão, em regime fechado. Por meio das redes sociais, o CEI Cantinho Bom Pastor comemorou a sentença ao dizer que a “justiça foi feita”.

“Pelos anjos do cantinho, justiça, respeito, amor e carinho”, publicou a creche, que ainda repostou mensagens de pessoas aliviadas após a decisão do Tribunal de Justiça:

“A justiça foi feita, graças a Deus, porque nenhuma mãe merece sentir a dor de enterrar um filho”.

A sentença foi lida por volta das 19h desta quinta-feira (29), após uma sessão do Tribunal do Júri que se estendeu por 11 horas na comarca de Blumenau. Emocionados, os familiares das vítimas acompanharam o julgamento, que teve acesso restrito.

Pela manhã, cinco pessoas foram ouvidas, seguidas pelo interrogatório do réu. Os debates foram retomados após o intervalo para o almoço, com réplica e tréplica, e se estenderam até o início da noite. Encerrados os debates, os quesitos foram apresentados para ponderações após sua definição e exposição. Em votação secreta, a maioria decidiu pela condenação do réu.

Ele foi julgado por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado. As qualificadoras incluem motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e crimes contra menores de 14 anos.

