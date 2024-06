Homem é preso suspeito de estuprar seis mulheres da mesma família

Um homem de 52 anos foi preso suspeito de estuprar pelo menos seis mulheres da mesma família, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são as enteadas, sobrinhas e a neta de 5 anos do suspeito.

A prisão preventiva do homem, que não teve a identidade divulgada pela polícia, aconteceu na última quarta-feira (5). Segundo a delegada Tamires Teixeira, o homem negou os crimes à polícia.

Segundo a Polícia Civil, os crimes acontecem há pelo menos 20 anos. O homem deve responder pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao presídio e está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil detalhou que os crimes foram denunciados pelas próprias vítimas após elas descobrirem que o suspeito teria abusado da neta de 5 anos, dando início às investigações do caso.

A delegada Tamires Teixeira detalhou que uma das vítimas, que era abusada pelo suspeito quando criança, também sofreu abusos após dar à luz a uma filha.