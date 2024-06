Acidente entre carro e caminhão deixa três mortos na BR-080

Vítimas de acidente são da mesma família e residiam em Goianésia

Na tarde de ontem, 12, um acidente fatal na BR-080, Zona Rural de Barro Alto, culminou na morte de três pessoas, da mesma família, residentes em Goianésia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio, que estavam as vítimas, um Duster prata, colidiu frontalmente com um caminhão baú.

O veículo era conduzido por Bruno Matias Rodrigues, de 44 anos, que transportava como carona, sua esposa, Divani Alves Dias Rodrigues, de 49, e sua mãe, Maria de Fátima Matias, de 69 anos. Informações dão conta que eles estavam deslocando para um velório no Povoado de Placa, localizado próximo ao local do acidente.

A PRF informou ainda que, segundo levantamentos preliminares, o veículo de passeio seguia pela rodovia, sentido Barro Alto/Uruaçu, quando, por motivo ignorado, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a carreta, fazendo com que seus ocupantes sofressem morte instantânea.

Com a chegada da polícia e constatação das mortes, o local foi isolado para realização de perícia, e posterior liberação dos corpos ao Instituto Médico Legal (IML) fazer os exames cadavéricos, para então serem liberados aos familiares. Devido ao acidente, a rodovia ficou interditada por várias horas, nos dois sentidos.

O condutor do caminhão foi submetido ao teste de bafômetro, e não constatou embriagues, assim, ele foi liberado após prestar depoimento.

Via Meganésia