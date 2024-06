Polícia desmantela quadrilha interestadual de furto de caminhonetes de luxo em Goiás

A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (6/5) operação que visa desarticular organização criminosa, com atuação interestadual, que atua no furto de caminhonetes de luxo.

Segundo as investigações, o grupo foi responsável pela subtração de vários automóveis em diversas cidades do interior de Goiás, bem como no Tocantins. São investigados mais de 30 furtos.

Os veículos furtados são destinados para desmanche e revenda das peças em Goiânia.

