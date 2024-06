Albert Einstein assume gestão do Hospital de Urgências de Goiânia

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein assumirá, por meio de contrato emergencial que está em tramitação, a gestão do Hospital Estadual de Urgências de Goiás – Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). A transição acontece a partir desta terça-feira (28). A gestão será completamente assumida em 4 de junho.

O contrato emergencial segue as mesmas cláusulas do documento, anteriormente assinado com o Instituto CEM, com iguais metas e repasse de valor mensal de R$ 21.784.313,50 considerando custeio, programa de residências médica e a folha de servidores efetivos.

Ao assumir a gestão do Hugo, o Albert Einstein poderá recontratar grande parte do quadro de trabalhadores, atualmente vinculados ao Instituto CEM. Caberá ao Instituto CEM o pagamento de verbas rescisórias dos profissionais celetistas.

Vale lembrar que a o Albert Einsten já administra o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) desde de junho de 2022.

Uma equipe da instituição vai acompanhar a fase final de transição na unidade, a partir desta terça-feira (28), juntamente com a Comissão de Transição da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

