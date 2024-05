Polícia Civil apreende mais de 2 toneladas de defensivos agrícolas falsificados, em Anápolis

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), após receber informações sobre a comercialização de defensivos agrícolas falsificados em um comércio da cidade de Anápolis, iniciou um trabalho de investigação que culminou em uma apreensão, no último dia 20, de 2,5 toneladas de defensivos agrícolas falsificados.

No galpão desta empresa, foram encontrados galões de 20 litros de inseticida que, em contato com sua fabricante, foi informado que o lote da embalagem não condiz com os números de lote da empresa, sendo assim, produto falsificado. Ainda havia no local galões de 20 litros do fungicida que pertencem a um lote oriundo de um assalto ocorrido no Estado de São Paulo, em outubro de 2023, totalizando quase 2,5 toneladas, num valor estimado em mais de R$ 400 mil.



Os donos da empresa apresentaram notas, provavelmente adulteradas, levando a crer que foram ludibriados pelo intermediário da empresa investigada, que já foi alvo de operações da própria Polícia Civil de Goiás e de Minas Gerais. A operação contou com o apoio da Agrodefesa. Todos os produtos foram apreendidos e as investigações prosseguem para identificação dos responsáveis pela fabricação e do roubo destes produtos.