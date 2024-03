Homem é morto a facadas em Uruana na tarde desta terça-feira (19)

Na tarde de ontem (19/3), um homicídio ocorreu um homicídio na cidade de Uruana, na Rua Sol Nascente com a Avenida Oliveira Moraes Rezende, na Vila Mutirão.

De acordo com relatos policiais, várias pessoas estavam envolvidas em um crime, agredindo um terceiro indivíduo com facadas e espancamentos. Após o ataque, o corpo foi envolto em lençóis e arrastado para o interior de uma residência alugada.

A polícia, ao chegar no local, não encontrou ninguém inicialmente, mas após investigação, descobriu-se que a casa é alugada e que o morador estava ausente, conforme informado por vizinhos. Com a autorização do proprietário do imóvel, os policiais adentraram a propriedade e descobriram o corpo na área dos fundos da residência.

A vítima, ainda não identificada, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Ceres para perícia. Enquanto isso, a Polícia Civil de Uruana iniciou uma investigação para esclarecer os detalhes do crime.

Testemunhas anônimas sugerem que um indivíduo em regime semiaberto, conhecido na comunidade e monitorado por tornozeleira eletrônica, poderia estar envolvido no homicídio.