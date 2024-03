Operação Lumière cumpre 30 mandados judiciais e bloqueio de R$ 115 milhões por fraudes no ICMS

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra Ordem Tributária (DOT), com colaboração da Secretaria de Estado da Economia (Secon), deflagrou hoje (27) a Operação Lumière.

A investigação apura esquema de um grupo empresarial do ramo de indústria e comércio de produtos elétricos e de iluminação no sentido de apontar possíveis infrações tributárias praticadas pelas empresas. Existem indícios de vínculos e envolvimento das pessoas jurídicas com a Operação Curto Circuito, promovida pelo Ministério Público, no ano de 2013, pairando suspeitas de continuidade da fraude denunciada.

Tal grupo empresarial, utilizando-se de pessoas “laranjas” para ocultação dos reais proprietários e patrimônio do grupo, teria suprimido ICMS devido em razão de operações comerciais em valores superiores a R$ 115 milhões. A operação desta terça-feira cumpriu 23 mandados de busca e apreensão na grande Goiânia, 07 mandados de prisão temporária e bloqueio judicial de bens e valores até o montante de 115 milhões de reais.