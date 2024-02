Vacina contra a dengue chega a Goiás

Conforme a secretaria, o primeiro grupo a receber a vacina será o de pessoas com idades de 10 a 14 anos, em cidades com mais de 100 mil habitantes e com alta transmissão de dengue tipo 2. O motivo disso é a alta concentração de hospitalizações desse grupo pela doença, depois dos idosos. Serão duas doses, aplicadas com intervalo de três meses entre elas.

Para o grupo de mais de 60 anos, o imunizante ainda não foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o Ministério de Saúde, a Qdenga não será ofertada, por enquanto, ao público geral devido à limitação de produção farmacêutica Takeda. Surto de casos