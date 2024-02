Suspeito de chacina em Itapaci morre em confronto com policiais civis

Policiais civis da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) confrontaram Jonny Kleney de Lima, de 38 anos, suspeito de ser o autor da chacina que vitimou cinco pessoas no município de Itapaci.

O confronto ocorreu no Distrito de Girassol, município de Cocalzinho, no Entorno do Distrito Federal, quando os policiais localizaram o suspeito, que resistiu à prisão e atirou contra a equipe policial. Após troca de tiros, Jonny foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O crime que chocou na cidade de Itapaci ocorreu em 23 de agosto de 2023, quando cinco pessoas foram brutalmente executadas a tiros, incluindo uma adolescente grávida. Uma das vítimas foi atingida com mais de 17 disparos.

Além disso, outra pessoa ferida conseguiu fugir e foi encontrada sem vida três dias depois, em uma região de mata próxima ao local do crime. A polícia vinha investigando o caso desde então e conseguiu localizar o suspeito após meses de diligências.

Folha de Jaraguá