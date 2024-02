Polícia Civil cumpre 8 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goianésia, Itapaci e Uruaçu

A Polícia Civil por meio do Grupo Especial de Repressão à Narcóticos da 15ª DRP-Goianésia, deflagrou hoje (09/02) a Operação Saturnália para o combate dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Foram cumpridos 8 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goianésia, Itapaci e Uruaçu. Além do cumprimento dos mandados, foram realizadas, ainda, duas prisões em flagrante (uma por tráfico e outra por porte ilegal de arma de fogo) e a apreensão em flagrante de um adolescente (por tráfico de drogas).

A operação contou com mais de 50 policiais civis das regionais de Goianésia, Ceres e Uruaçu, bem como com o apoio do Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal de Goiás.

Durante a operação foram apreendidos aproximadamente 1,7Kg de maconha, 150g de crack, porções de cocaína e comprimidos de ecstasy. Foi apreendida, também, uma arma de fogo, além de balanças de precisão, dinheiro e um drone. As investigações continuam.