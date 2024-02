Suspeito de roubo a bancos em cinco estados e homem indiciado por tráfico de drogas morrem durante confronto policial em Goiás

“Eles estavam juntos em um carro e montamos um bloqueio. Quando viram a nossa equipe, tentaram fugir, viram que não ia dar certo, desembarcaram atirando e nós conseguimos alvejar”, detalhou o 1º tenente Tyago de Paula, das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

A troca de tiros aconteceu na última segunda-feira (29), no Residencial Cachoeira Dourada, após uma operação com informações do serviço de inteligência da polícia.

Segundo o tenente, uma semana antes do confronto, o pai de Michael morreu após troca de tiros com a polícia, em Piracanjuba. A Rotam divulgou que o homem era foragido da Justiça em São Paulo e Pará, pelos crimes de tráfico de drogas e sequestro.

Após a morte de Márcio e Michael, a polícia apreendeu duas armas, 12 peças de maconha e um carro usado para o tráfico de drogas.