Bombeiro do DF é preso suspeito de atirar na cabeça de mulher após briga em bar de Alto Paraíso de Goiás; vídeo mostra confusão

Um bombeiro do Distrito Federal foi preso no domingo (28) suspeito de atirar balear uma mulher na cabeça após uma briga de bar em Alto Paraíso de Goiás, no nordeste de Goiás. Um vídeo mostra quando dois homens estão trocando socos e o militar se envolve na briga. Já fora do bar, ele teria atirado na direção do carro de um dos homens que estava na briga e atingiu a mulher.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou que vem acompanhando toda apuração do caso e que, se as informações forem confirmadas, a corporação vai tomar as medidas administrativas necessárias.

As imagens mostram quando dois homens estão no chão, próximo ao caixa, brigando. O militar se aproxima, tenta intervir, mas acaba caindo também. Ele, então, acaba discutindo com outro homem que estava próximo.

Duas mulheres tentam separar a confusão e os homens que estavam no chão são contidos e se afastam. O bombeiro militar tenta conversar com os dois clientes, que deixam o bar. Segundo testemunhas, já do lado de fora, o militar pegou uma arma e atirou na direção do carro em que estava um dos homens envolvidos na briga e acabou acertando uma mulher.