Acidente na BR-153 deixa motorista ferido em Rialma

Na manhã de terça-feira (23/01), um acidente de trânsito no Km-304 da rodovia BR-153, a apenas 1 km do trevo sul da cidade de Rialma, deixou um motorista ferido. O acidente ocorreu por volta das 10h40.

De acordo com relatos de testemunhas, um caminhão Mercedez Benz Atron seguia pela rodovia no sentido norte. Ao se aproximar do local, que conta com uma lombada eletrônica (radar) com limite de velocidade de 80 km/h, o condutor perdeu o controle da direção. O caminhão saiu da pista, caiu em uma ribanceira e parou próximo a um córrego.

No momento do acidente, apenas o motorista estava no veículo. O condutor sofreu ferimentos leves e foi prontamente atendido no local por equipes da concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pelo trecho da rodovia. A rodovia precisou ser completamente interditada por aproximadamente 30 minutos para a retirada do caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Jaraguá foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos de registro da ocorrência. A atuação rápida das equipes de resgate e da PRF contribuiu para a eficiente organização do atendimento e a normalização do tráfego na região afetada.

Jornal Populacional