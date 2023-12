Homem é morto a golpes de facão na zona rural de Carmo do Rio Verde

Na tarde de ontem (4), a Polícia Militar registrou um homicídio na zona rural do Barreiro, no município de Carmo do Rio Verde.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, Roberto Carlos Leão, de 56 anos, havia acabado de chegar de Carmo do Rio Verde em sua casa, onde estava com a família.

De acordo com sargento Weliton Morais, responsável por atender a ocorrência, a esposa da vítima relatou que, minutos depois, um motociclista chegou ao local. Ele estacionou a moto azul na estrada, desceu e dirigiu-se à residência, identificando-se como barão.

Segundo o relato da esposa ao sargento, o suspeito sugeriu arrendar dois alqueires de terra da vítima, ao que Roberto Carlos respondeu de forma positiva, dizendo que poderia considerar a proposta.

De maneira inesperada, conforme relatado pela esposa ao sargento, o homem, portando dois facões, conduziu a vítima para dentro da casa e desferiu golpes contra Roberto Carlos, que clamou por socorro. A esposa, segundo o sargento, conseguiu retirar a mãe dela do local. Infelizmente, a vítima, com ferimentos, saiu para o exterior da residência e caiu cerca de 5 metros dali, sem vida.

O suspeito do crime deixou o local, e os policiais, ao chegarem, realizaram diligências, sem êxito. De acordo com a esposa da vítima, o suspeito aparentava ter cerca de 30 anos, era magro, alto e de cor morena. A informação é que a vítima não tinha desavenças com ninguém. Quanto ao suspeito, conforme as informações ao sargento, ele aparentava estar alterado.

A Polícia Técnico Cientifica esteve no local, após a realização da perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal IML de Ceres.

A Polícia Civil assumirá a investigação do caso para esclarecer as circunstâncias que levaram a esse crime.

Jornal Populacional