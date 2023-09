Polícia Civil incinera quase 5 toneladas de drogas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), incinerou ontem (13), 4,86 toneladas de drogas. Além das ações de repressão ao tráfico, a unidade é responsável pela destruição de toda droga apreendida pelas forças de Segurança Pública do Estado. Essa foi a quinta incineração realizada no ano e ao todo foram destruídas 27,44 toneladas de drogas em 2023. A operação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core/GT3) da Polícia Civil e participação do Grupo de Atendimento em Perícia Especiais (GAPE) da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária do Estado de Goiás.