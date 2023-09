Operação cumpre mandados de prisão em Goiás, DF, Pará e Pernambuco

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Caldas Novas, deflagrou, na última semana, com apoio das Polícias Civis do Distrito Federal, Pará e Pernambuco, operação para averiguação de homicídios ocorridos nas cidades de Caldas Novas e Inhumas. Na ocasião, foram cumpridos sete mandados de prisão temporária. A investigação ocorre no âmbito da Operação Paz, implementada pelo Ministério da Justiça em parceria com Secretarias de Segurança Pública dos estados.

Durante a investigação, foi identificada organização criminosa, cujos integrantes se articularam para a prática de homicídios contra rivais nas cidades de Caldas Novas (GO) e Inhumas (GO). Foi verificado que tal grupo criminoso foi o responsável pelo cometimento de uma tentativa de homicídio em Caldas Novas no mês de abril do corrente ano, no qual a vítima somente não faleceu por ter pulado do terceiro andar do apartamento onde residia, resistindo aos ferimentos mesmo tendo sido alvejada por projéteis de arma de fogo.

Dias depois, dois membros do grupo criminoso investigado foram mortos pela facção criminosa rival no município de Caldas Novas. Nesse contexto, foi instaurado inquérito policial para apurar o crime de organização criminosa, sendo colhidos indícios de autoria que resultaram no encaminhamento ao Poder Judiciário de representação pela prisão temporária de sete indivíduos.

Um dos investigados foi preso no DF e outro no Pará. A Polícia Civil de Pernambuco efetuou a prisão de outro integrante, em desfavor do qual existia dois mandados de prisão em aberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.