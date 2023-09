PC combate sonegação fiscal em Itumbiara e recolhe R$ 86 mil em tributos

A Polícia Civil de Goiás, através da 2ª Delegacia Distrital de Polícia de Itumbiara e do Ponto Focal Fazendário, identificou a origem de cargas de produtos importados transportadas com documentação fiscal apontada como inidônea. Os produtos, que eram adquiridos junto a leilão da Receita Federal, são de uma empresa goiana que apenas buscava escapar ao recolhimento de tributos estaduais. As investigações revelaram crime contra a ordem tributária, redundando no recolhimento aos cofres da Fazenda Pública Estadual o valor de aproximadamente R$ 86 mil, entre impostos e multa.