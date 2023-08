Celulares furtados na Festa de Barretos avaliados em 100 mil são recuperados em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a Polícia Militar de Goiás, apresentou na tarde de segunda-feira (28) o resultado de uma operação conjunta que apreendeu uma carga de mais de R$ 100 mil em celulares furtados durante a Festa do Peão de Barretos que começou neste final de semana, no interior de São Paulo.

A carga percorreu uma distância de aproximadamente 480km entre Barretos e Goiânia e só foi descoberta porque uma das vítimas conseguiu rastrear o aparelho. Com o monitoramento realizado, as forças da PRF e da PM chegaram a uma loja que fica dentro de um camelódromo na avenida Araguaia, região central da capital.

“Chegando lá, acabaram descobrindo que não havia apenas um celular, mas três dezenas de celulares furtados na festa do Peão de Barretos. A carga avaliada em mais de R$ 100 mil foi furtada durante o final de semana”, destacou o inspetor Newton Morais, da PRF.

