Mais de 1.000 pessoas são atendidas no mutirão “Prefeitura Mais Perto de Você”, no bairro Nova Aurora

A Prefeitura de Goianésia realizou na manhã de sábado (26), o mutirão “Prefeitura Mais Perto de Você”, na creche municipal Márcio Túlio Oliveira Santana, levando diversos serviços gratuitos à comunidade do Nova Aurora III e bairros vizinhos.

Foram diversos serviços oferecidos à comunidade: limpeza de ruas e calçadas, troca de lâmpadas, testes rápidos, CadÚnico, apoio em programas sociais, corte de cabelo, brinquedos para as crianças, música e principalmente atendimento odontológico e médico nas áreas de ortopedia, oftalmologia, clínica geral, pediatria e urologia.

Prefeito Leonardo Menezes marca presença em mais uma edição do “Prefeitura Mais Perto de Você”/ Foto: Ascom / Prefeitura de Goianésia

Mais de 1.000 atendimentos foram registrados no evento, que teve o envolvimento de todas as secretarias da Prefeitura e a parceria do deputado estadual Dr. José Machado, por meio do projeto Goiás Solidário.

“É muito bom realizar mais um mutirão, de estar junto à comunidade. É uma forma de descentralizar os serviços e levar a prefeitura até os bairros e povoados do município. Quero agradecer a todos que colaboraram e as instituições parceiras”, destaca o prefeito Leonardo Menezes.

Secretária da Promoção Social e primeira-dama Eloá Menezes participa dos atendimentos sociais / Foto: Ascom Prefeitura de Goianésia

Uma das novidades do mutirão é que as mais de 150 pessoas que fizeram consulta oftalmológica no evento já escolheram modelo de óculos, que serão doados. Ou seja, fazem o exame e já ganham os óculos.

Mais de 150 pessoas que fizeram consulta oftalmológica no evento já escolheram modelo de óculos / Foto: Ascom Prefeitura de Goianésia

Mutirão “Prefeitura Mais Perto de Você” teve parceria com o projeto “Goiás Solidário” do deputado estadual Dr. Machado / Foto: Ascom Prefeitura de Goianésia