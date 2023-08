“Assegurem, a cada cidadão goiano, o direito à efetiva justiça”, afirma Daniel Vilela em posse de novos desembargadores

O vice-governador Daniel Vilela prestigiou a posse de 26 novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). A solenidade foi conduzida pelo presidente da corte, desembargador Carlos Alberto França, na tarde desta sexta-feira (18/8), e contou com a participação do governador Ronaldo Caiado, de parlamentares, lideranças empresariais e de entidades de classe e familiares dos magistrados.

“Meus parabéns aos recém-empossados. Eles chegam para somar forças com os desembargadores mais experientes e, assim, tenho certeza de que conseguirão atuar com empenho e muita dedicação para garantir a cada cidadão a efetiva justiça”, afirmou o vice-governador em entrevista.

Daniel Vilela acompanha posse dos novos 26 desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás / Foto: Jota Eurípedes

Do total de 26 desembargadores, três participaram de listas sêxtuplas formuladas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO). Outros dois foram indicados pelo denominado Quinto Constitucional do Ministério Público do Estado de Goiás. Todos tiveram os nomes citados em listas tríplices e, ao final, foram escolhidos pelo governador Ronaldo Caiado. Já a definição dos demais 21 desembargadores empossados nesta sexta-feira foi de responsabilidade exclusiva do TJGO.

“Temos no Tribunal de Justiça, magistrados com ricas biografias e diferentes visões de mundo. Capazes, portanto, de garantirem atenção aos mais diversos setores da nossa sociedade, e aqui incluo as minorias, as mulheres, os mais vulneráveis. Enfim, todos que confiam e acreditam no Poder Judiciário goiano”, destacou Daniel.

O presidente do tribunal encerrou o evento de posse conclamando os novos colegas a trabalharem por uma “justiça rápida, célere e que atenda o povo de Goiás”. “Essa é a razão da nossa existência”, concluiu Carlos Alberto França.