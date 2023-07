Sete militares de Goiás são presos por homicídio de casal no DF; vídeo mostra execução

Sete militares de Goiás foram presos suspeitos de homicídio contra um casal no Distrito Federal. O crime ocorreu no Riacho Fundo 2, em fevereiro de 2021, e os mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (13), durante a Operação Vindicta.

Além dos sete militares de Goiás, um policial militar aposentado do DF também foi detido durante a ação. Também foram feitas buscas em 25 endereços ligados aos investigados nas cidades de Goiânia, Trindade, Aparecida Luziânia, Valparaíso e também no DF.

Entre os presos estão dois oficiais com patente de capitão. A maioria dos detidos está lotada no Batalhão da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) de Luziânia.

Segundo a PCDF, os policiais detidos estão envolvidos no duplo homicídio de um casal. Em fevereiro de 2021, um homem de 24 anos e a namorada de 23 foram mortos com aproximadamente 30 disparos de arma de fogo, em plena luz do dia e em uma via pública.

