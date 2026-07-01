Com nova ponte entregue, Prefeitura soma 25 pontes entre recuperadas, reconstruídas e construídas na zona rural de Goianésia

A Prefeitura de Goianésia inaugurou na tarde desta sexta-feira, 26 de junho, uma nova ponte na região da Santa Família. A obra foi executada integralmente com recursos próprios da prefeitura e com a mão de obra da administração municipal, para garantir melhores condições de tráfego para moradores, produtores rurais e demais usuários das estradas rurais da região.

O trecho era considerado um dos mais críticos da região. Antes da construção da ponte, a travessia era feita diretamente pelo córrego, dificultando o deslocamento e comprometendo a mobilidade, principalmente durante o período chuvoso.

A entrega da nova ponte representa mais um avanço no trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que está realizando melhorias em diversos pontos, somando a reforma de 21 pontes, e a reconstrução de outras 3 pontes.

Durante a inauguração, o secretário municipal de Infraestrutura, Paulo Henrique Naves, destacou que a ponte faz parte de um amplo programa de recuperação da infraestrutura rural: “Determinamos que as equipes atuassem em todas as regiões de Goianésia, levando melhorias para as estradas vicinais e reconstruindo pontes que já não atendiam às necessidades da população. Nosso objetivo é oferecer uma infraestrutura rural cada vez mais eficiente, contribuindo para o desenvolvimento do campo e para a qualidade de vida de quem vive e trabalha na zona rural”, afirmou o secretário.