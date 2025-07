Goiás Social mobiliza Goianésia no aniversário de 72 anos do município

Ação iniciada nesta terça-feira (24/6) leva mais de 30 serviços gratuitos à população, em dois dias de atendimento

No dia em que comemora seus 72 anos de emancipação política, a cidade de Goianésia, na região do Vale do São Patrício, recebeu nesta terça-feira (24/6) a caravana do Goiás Social, com mais de 30 serviços gratuitos ofertados à população. A estrutura, montada ao lado da Lagoa Princesa do Vale, no Setor São Cristóvão, segue em funcionamento até as 12h desta quarta-feira (25/6).

“É muito bom estar em uma cidade onde há parceria entre estado e prefeitura. O Goiás Social é um sucesso por conta desta sinergia forte entre os gestores. Buscamos informações para concessão dos benefícios dentro do Cadastro Único e quem faz a atualização é o município”, explicou o titular da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), Wellington Matos.

Durante a ação, o Governo de Goiás entregará 274 cartões do programa Mães de Goiás, 39 do Dignidade, além de 55 do Goiás Por Elas e 11 do Aprendiz do Futuro. Quem procura atendimento tem acesso ainda à emissão de carteira de identidade, carteira do autista, além do passaporte para pessoas idosas. O evento contempla ainda 22 famílias com cartões do Aluguel Social.

“A vida das pessoas acontece nos municípios. Goianésia é uma potência econômica, mas também é uma potência social. O trabalho nesta área realizado aqui é referência para todo o Estado”, salientou o secretário-executivo do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) do Governo de Goiás, Alexandre Parrode, que esteve no evento representando a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

A Secretaria da Retomada disponibilizou 350 vagas de emprego e levou informações sobre cursos e o crédito social. “Você faz uma qualificação conosco e pode receber até R$ 5 mil para montar o seu negócio. Aqui, são cerca de meio milhão de reais que serão entregues para beneficiários que fizeram o curso e vão empreender na área de beleza e corte e costura”, salientou o titular da pasta, César Moura.

O prefeito de Goianésia, Renato de Castro, destacou a importância da parceria com o governo estadual. “Os cursos e o Crédito Social oferecem dignidade para que as pessoas possam se qualificar e tenham a oportunidade de defender o pão de cada dia”, frisou Castro. “Somos muito abençoados com esse olhar da gestão do governador Ronaldo Caiado e da primeira-dama Gracinha Caiado, que chega aqui. Estamos superando as dificuldades financeiras do município, e isso só é possível com a ajuda desses parceiros”, salientou a primeira-dama e secretária de Promoção Social da cidade, Igara Borges de Castro.

Histórias

Grávida de sua quarta filha, Isabela Dias de Jesus, de 25 anos, recebeu um kit de enxoval para bebê e o cartão do Mães de Goiás, que repassa mensalmente R$ 250. A jovem deixou o local direto para o hospital municipal, onde foi dar à luz à pequena Jade, certa da garantia do benefício. “É maravilhoso. Ajuda bastante muitas mãezinhas que tanto precisam nesta hora tão única”, relatou ela.

Chamada ao palco para receber o cartão do Crédito Social, no valor de R$ 5 mil, Rosimar Gomes Lima, de 64 anos, não escondeu a felicidade. Nem a idade, muito menos a cadeira de rodas, tiraram seu desejo de empreender. Ela concluiu dois cursos profissionalizantes: um de confecção de bombons e outro de confecção de tortas e bolos. No próximo mês de julho, terminará o de confeitaria. “Vou comprar batedeira, forno, micro-ondas, todos os materiais de que preciso e vou montar meu negócio”, contou. “Vai chegar doce meu até em Goiânia”, completou a idosa, sorridente.

Fotos: Lucas Diener