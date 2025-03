Avaliação do Internacional em parceria com o Atlético Goianésia supera as expectativas

Realizada nos dias 15 e 16 de março, em Goianésia, no CT do Atlético Goianésia, avaliação técnica do Sport Club Internacional Porto-Alegrense, maior força do futebol do Sul do país, em parceria com o Atlético Goianésia. O evento contou com a participação de atletas nascidos de 2008 a 2014. Foram avaliados cerca de 220 garotos de Goianésia e de várias cidades da região, como Petrolina, São Francisco, Jaraguá, Ceres, Rialma, Rianápolis, Nova Glória, Carmo do Rio Verde, Barro Alto, Vila Propício, Santa Rita do Novo Destino, além da capital, Goiânia.

Além da equipe técnica da base do Internacional, que avaliaram os garotos, estiveram presentes empresários conhecidos do futebol, como Marcos Ribeiro de Oliveira, o Marcos Tito, que tem atuação empresarial internacional, olheiro profissional destacado no mercado e que tem parcerias com grandes clubes brasileiros.

A organização e o CT do Atlético Goianésia foram bastante elogiados pelo coordenador geral da captação de base do Inter, Luther Eduardo Bissacot Alves.

Três atletas que participaram da avaliação serão monitorados por empresários e o próprio Inter. São eles: o goleiro Hiago, que hoje faz parte do Sub-17 do Atlético Goianésia e que teve a base na Jalles; o volante Arthur, da escolinha do professor Regis, de Padre Bernardo; e o centroavante Gustavo Henrique, da escolinha de futebol da Secretaria de Esportes de Nova Glória, os quais poderão ser apresentados a qualquer momento em um grande clube do futebol brasileiro.

A diretoria do Atlético Goianésia agradece a todos, empresários, membros da base do Inter, atletas, professores, pais, enfim, a todos envolvidos nessa avaliação do Internacional.