FILME BRASILEIRO “AINDA ESTOU AQUI” CONQUISTA O OSCAR DE MELHOR FILME INTERNACIONAL EM 2025

Na 97ª edição do Oscar, realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, recebeu a estatueta de Melhor Filme Internacional. A produção, que já vinha acumulando prêmios em festivais internacionais, consolida o Brasil no cenário cinematográfico global.

O longa-metragem acompanha a história de um homem em busca de suas raízes após décadas vivendo no exterior. Ao retornar ao Brasil, ele confronta memórias do passado e as mudanças do país, explorando temas como identidade, pertencimento e reconciliação. Com uma narrativa envolvente e um olhar sensível sobre questões sociais, “Ainda Estou Aqui” chamou a atenção da crítica e do público internacional.

A cerimônia do Oscar contou com a presença de grandes nomes da indústria cinematográfica, e a vitória do filme brasileiro foi anunciada por Penélope Cruz. Walter Salles, ao subir ao palco para receber o prêmio, destacou a importância do cinema nacional e agradeceu à equipe envolvida na produção. “Este reconhecimento reforça o valor das histórias que contamos e a necessidade de apoiar a cultura”, afirmou o diretor.

Curiosamente, “Ainda Estou Aqui” é o segundo filme brasileiro a levar o Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional, sucedendo “Orfeu Negro”, coprodução franco-brasileira que venceu em 1960. O prêmio impulsiona ainda mais a visibilidade do cinema nacional, abrindo portas para futuras produções brasileiras no cenário global.

Com a conquista do Oscar, o longa deve ampliar seu circuito de exibição internacional, chegando a novos mercados e consolidando o reconhecimento da produção cinematográfica brasileira.