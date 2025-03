Agora, Capital da Pamonha, Jesúpolis faz a maior pamonhada do mundo

CRÉDITO: André Saddi e Hegon Corrêa

Em apenas um dia, na sexta-feira, 28 de fevereiro, foram produzidas, em Jesúpolis, na sua 15ª Pamonhada, mais de 35 mil pamonhas, novo recorde para o tradicional evento. Foi um dia inteiro distribuindo pamonhas de sal, doce, jiló com pimenta e à moda, com um ingrediente especial: o amor.

“Agradecemos a presença de cada autoridade e do nosso povo que abrilhantaram ainda mais o nosso evento”, afirmou o prefeito Adriano Peixoto (PP), após o dia de degustação das pamonhas, na Praça de Eventos do Ipê, todas prod

uzidas com milho plantado especialmente para o evento.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e a coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, participaram juntos com o povo e as autoridades municipais.

O vice-prefeito Jeso Vidal (MDB) também agradeceu o governador e a primeira-dama, bem como outras autoridades, entre elas o deputado estadual Amilton Filho (MDB), o proponente da lei que tornou Jesúpolis a Capital Goiana da Pamonha, e o deputado federal Adriano do Baldy (PP-GO), por prestigiarem o evento.

“É uma festa que representa muito a cultura goiana. Uma festa solidária, que tem a participação de toda a comunidade, que faz tudo com muito carinho e com muita competência”, destacou o governador.

Jesúpolis, agora Capital da Pamonha, é sede da festa que já é marco no calendário cívico, cultural e turístico de Goiás. Além disso, o evento destaca a importância econômica do milho para a região, contribuindo significativamente para o setor agrícola.

Durante a festa, voluntários e moradores se juntaram para descascar, limpar e preparar mais de 200 mil espigas de milho.

“A comunidade toda trabalha com o mesmo objetivo que é realizar a pamonhada. É um momento muito bom, de confraternização entre as pessoas”, disse Iramar Oliveira Araújo, moradora do município que já contribui há muitos anos para a realização da festa.

FESTA SOLIDÁRIA

O envolvimento dos moradores na festividade também foi enaltecido pelo governador. “Temos aqui algo inédito, com a produção de mais de 30 mil pamonhas que são distribuídas gratuitamente. Você vê a participação de todo mundo nessa festa solidária, de forma voluntária, ninguém cobrou nada”, constatou.

“Este evento representa muito mais do que a produção de pamonhas. É um momento de união, solidariedade e celebração da cultura goiana”, observou a primeira-dama Gracinha Caiado.

O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho, em parceria com a Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente, com apoio da Prefeitura de Jesúpolis, comunidade jesupolina, servidores municipais e Câmara de Vereadores da cidade.

As pamonhas são destinadas à alimentação escolar na tradicional festividade, que atrai visitantes de cidades de todo o estado.

O título de Capital Goiana da Pamonha foi sancionado em setembro de 2024, por meio da Lei nº 22.288.

“Isso tem nos ajudado a levar o nome de Jesúpolis Brasil afora e hoje tem pessoas de vários estados nos prestigiando nesse evento reconhecido nacionalmente”, celebrou o prefeito Adriano Peixoto.