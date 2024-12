Natal da Família Apaena Celebra Parceria entre APAE e Goianésia Esporte Clube

Na terça-feira, 17 de dezembro, o Goianésia Esporte Clube, em parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), promoveu a segunda edição do “Natal da Família Apaena”. A ação, que celebra a colaboração entre o clube e a instituição, reuniu alunos, familiares, colaboradores e jogadores do Azulão do Vale para uma tarde repleta de alegria e diversão.

O presidente do Conselho do Goianésia Esporte Clube, Marco Antônio Maia, ressaltou a importância dessa parceria. “É um momento de grande alegria para todos nós. A parceria com a APAE é uma troca de carinho maravilhosa. Muitos dos alunos são apaixonados por futebol, e o Goianésia está sempre presente, reafirmando nosso compromisso com as causas sociais”, afirmou.

O evento, realizado no Salão de Festas Dr. Otávio Lage, contou com diversas atrações, como música, pipoca, distribuição de brinquedos e muitas brincadeiras. O elenco profissional do Goianésia Esporte Clube também esteve presente, com a participação ativa dos jogadores, que interagiram com os alunos e se envolveram nas atividades. Esse gesto reforçou ainda mais o compromisso do clube com a comunidade e a integração com ações sociais.

Marco Antônio Maia também destacou o longo histórico do Goianésia Esporte Clube no apoio a projetos sociais. “O Goianésia é um dos clubes goianos que mais investe em causas sociais. Desde o sorteio da camisa do Wendell Lira, durante a pandemia em 2020, até as parcerias com o Michael em jogos solidários, sempre buscamos estar ao lado da nossa cidade e do nosso povo”, enfatizou.

O Goianésia Esporte Clube agradece à APAE pela parceria e a todos os profissionais que se voluntariaram para a realização deste projeto, como Gerson do Buffet, Ademar Segundo e tantos outros.

