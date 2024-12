PCGO prende foragido por matar policial civil em Niquelândia

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos e Grupo Especial de Investigações Criminais de Anápolis – 3ª DRP, com o apoio da Superintendência de Inteligência da Polícia Civil, do Grupo de Capturas e Apoio Operacional e da Unidade de Inteligência da 3ª DRP, realizou, nesta quarta-feira (27), a prisão de um foragido acusado de matar um policial civil na cidade de Niquelândia. A captura foi efetuada no município de Senador Canedo, após diligências estratégicas e coordenadas.